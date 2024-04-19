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دراما المتحدة

«الصفدي»: لن نسمح بتحويل الأردن إلى ساحة صراع بين إيران وإسرائيل

كتب:

محمد عزالدين
06:19 م | الجمعة 19 أبريل 2024
وزير الخارجية الأردني

وزير الخارجية الأردني

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هاتفيا، ضرورة خفض التصعيد الذي تشهده المنطقة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. 

وأضاف وزير الخارجية الأردني، أن التصعيد الحالي لا يخدم إلا بدفع الانتباه بعيدا عن العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي يجب أن يكون الأولوية التي تتكاتف من أجلها جميع الجهود.

وتابع وزير الخارجية الأردني: «لن نسمح بخرق الأجواء الأردنية من قبل إيران أو إسرائيل، ولن نسمح بأن يكون الأردن ساحة صراع بين إيران وإسرائيل، وتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر».

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بقلم محمد عزالدين