«لو مش عارف تنام».. أفضل حيل لطرد الناموس من المنزل

خلال درجات الحرارة المرتفعة، يزداد انتشار الناموس في المنزل، خاصة في ساعات الليل، ليصبح من الأمور المزعجة التي قد تقلق من يريد الحصول على نوم هانئ، خوفا من لدغاته الصعبة والتي تجعل الشخص يستمر في الحكة بجسده، إذ بحث الكثير من المواطنين عن طرق تساعد على طرد الناموس من المنزل والتي نوضحها في السطور التالية.

يوجد العديد من الطرق التي تساعد على التخلص من الناموس وطرده من المنزل، منها تشغيل المروحة، أثناء النوم لأنها تعمل على تطاير الحشرة نظرا لصغر حجمها وفى نفس الوقت تشغيل المروحة يجعل الطقس لطيفا في الجو الحار وفقا لما ذكره موقع «هيلث لاين».

القرنفل والليمون

ومن ضمن الطرق التي تعمل على طرد الناموس من المنزل هى استخدام القرنفل والليمون لأنه يكون أكثر فعالية في طرد الناموس، نظرًا لرائحته النفاذة، كما يمكن استخدام زيت اللافند، فهو معروف برائحته المفضلة للناس، وعلى الرغم من ذلك فأن حشرة الناموس تكره رائحته، وتهرب منه، ويمكن وضع القليل على الجسم لحماية البشرة.

رذاذ الثوم

من ضمن الطرق التي تساعد على التخلص من الناموس، رذاذ الثوم، ويتم ذلك من خلال فرم فصوص الثوم وغليها في الماء لمدة قليلة وبعد ذلك يتم وضعه في زجاجة ورشة في كافة المناطق بالمنزل.

الصابون

يعد من الطرق التي تساعد على طرد الناموس، وذلك من خلال استخدام الماء والصابون، فهو يعمل كطارد للبعوض والناموس في الأماكن المغلقة، وذلك لأن من المعروف أن الناموس ينجذب إلى الماء.