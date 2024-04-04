5 أطمعة تناولها للتخلص من لدغات الناموس في الربيع والصيف

ينتشر الناموس بشكل كبير خلال أيام فصل الربيع، ويزداد أكتر في الصيف، وهو أمر مزعج يحاول البعض التخلص منه بأساليب مختلفة، عن طريق مبيدات الحشرات الطائرة أو غيرها، لكن هناك طريقة مختلفة يمكن من خلالها إبعاد الناموس عنك، وهي تناول بعض الأطعمة التي تبقي الناموس بعيدًا عن جسدك.

يعتقد أن الطعام الذي تتناوله يمكن أن يجعلك غير مرئي للناموس، فهو لا يستطيع تحمل روائح معينة وتمنعه ​​المركبات الكيميائية الموجودة في بعض الأطعمة من ذلك، بحسب ما نشرته إحدى شركات مكافحة الحشرات الأمريكية عبر موقعها الرسمي.

الفاصوليا والعدس والطماطم

الفاصوليا والعدس والطماطم، جميعها أطعمة غنية بفيتامين B1، ويُعتقد أن هذا الفيتامين طارد طبيعي للناموس، وبمجرد إفرازه عن طريق الجلد، فإنه يساعد على إخفاء الروائح البشرية الطبيعية التي تجذب الحشرات.

الثوم والبصل

يمكن أن يساعد تناول الثوم والبصل على طرد الناموس، فهي تُحفز إطلاق مركب يسمى الأليسين، وقد أظهرت الدراسات أن الأليسين لديه القدرة على منع عدوى الملاريا التي تنتقل عن طريق لدغات الناموس أو البعوض.

الفلفل الحار

دمج الفلفل الحار في نظامك الغذائي يساعد على طرد الناموس بفضل مادة الكابسيسين، وهو مركب ينتج الحرارة ولا يحبه الناموس.

جريب فروت

الجريب فروت هي فاكهة مليئة بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وتحتوي على مركب يسمى نوتكاتون يمكن استخدامه بطرق متعددة للتخلص من الناموس، كما يمكن استخدام زيت الجريب فروت على بشرتك للتخلص من الناموس.

خل التفاح

يمكن تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح يوميًا، إذ تساهم في تغيير رائحة العرق، وقد لا يمكن اكتشافه عن طريق أنف الإنسان، لكن بالنسبة للناموس، فالرائحة الكريهة للعرق الأكثر حمضية ستبقيه بعيدًا عن الجسد.