عاجل.. الأقمار الصناعية كشفت الأضرار.. حجم الخسائر الإيرانية بعد الضربة الإسرائيلية لأصفهان

شنت دولة الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة هجومًا ضد إيران، ردًا على الهجوم الإيراني الكبير يوم السبت الماضي 13 من أبريل، وكشفت صور الأقمار الصناعية عن حجم الخسائر الإيرانية بعد الهجوم الإسرائيلي والذي استهدف مدينة أصفهان.

شبكة «CNN» الأمريكية، كشفت أنه لم تحدث أي أضرار جسيمة في القاعدة الجوية التي يُزعم أنها استهدفت بضربة عسكرية إسرائيلية، وفقًا لصور الأقمار الصناعية والتي تم التقاطها صباح اليوم الجمعة.

ولم تظهر صور الأقمار الصناعية أن هناك أي حفرة كبيرة في الأرض ولا توجد مباني مدمرة بشكل واضح، وللكشف عن الأضرار بشكل واضح، هناك حاجة إلى استخدام صور الأقمار الصناعية من نوع SAR.

نوافذ مكسورة في العديد من المباني

وتعرض رادار للجيش الإيراني في القاعدة العسكرية بأصفهان للاستهداف، ولكن الضرر الوحيد الناجم عن الهجوم كان نوافذ مكسورة في العديد من المباني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

واستهدف الهجوم الإسرائيلي على إيران منظومة الدفاع الجوي لمنشأة «نطنز» النووية، وقال وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، إن المسيرات الإسرائيلية لم تُسبب أضرارًا بشرية أو مادية، واستهدفت أصفهان وأصابت 9 أهداف في قاعدة القوات الجوية الإيرانية.

تصاعد الصراع بين إيران وإسرائل

وتتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل منذ أن استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي السفارة الإيرانية في دمشق، وقتلت مسؤول إيراني بارز بفيلق القدس، وعناصر من الحرس الثوري الإيراني، لترد إيران السبت الماضي باستهداف إسرائيل بصواريخ كروز وطائرات مسيرة.