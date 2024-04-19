أمريكا تصف المغرب العربي بالشريك المهم لاستقرار الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تعد المملكة المغربية حلقة وصل الحضارات والقارات، وهي البوابة الغربية إلى قلب إفريقيا، وهي دولة ذات مكانة وعلاقات تاريخية وطيدة تربطها مع جميع دول العالم، حسبما أفاد تقرير مُتلفز عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية».

وأشار التقرير إلى تأكيدات وزارة الخارجية الأمريكية، على أهمية الشراكة الاستراتيجية متعددة الأشكال بينها وبين المغرب العربي، ووصف مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لها المغرب بالشريك المهم لمجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية لضمان استقرار وازدهار وأمن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتابع: «واشنطن ذكرت أنَّ التحالف الأمني والتعاون بينها وبين المغرب يعود إلى نهاية الخمسينيات رغم انضمام المغرب إلى الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي في عام 1995، كشريك لينال بعدها وضع حليف رئيسي خارج الناتو عام 2004 لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين».