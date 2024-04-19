نبأ سار يصل الأمير هاري بعد إبلاغ بريطانيا بإقامته في أمريكا.. ما القصة؟

بعد إبلاغ الأمير هاري لبريطانيا أنه أصبح رسميا مقيما حاليا في أمريكا، استقبل نبأ سار من المملكة المتحدة، إذ فاز بالجولة الأخيرة في دعواه القضائية ضد ناشر صحيفة «ذا صن»، بعد أن رفض قاضي المحكمة العليا، طلبا بتأجيل المحاكمة.

الأمير هاري يفوز بالجولة الأخيرة في قضية «ذا صن»

أفادت صحيفة «اندبندنت» اليوم، بأن قاضي المحكمة العليا رفض التأجيل، المحاكمة المدرجة في يناير المقبل، قائلا: إنه سيكون «غير مرضٍ» تأخير الإجراءات لإجراء محاكمة أولية أضيق بدلا من ذلك، لتقرير ما إذا كانت القضايا جرى تقديمها بعد فوات الأوان.

ويزعم دوق ساسكس، أنه جرى استهدافه من الصحفيين والمحققين الخاصين العاملين في الشركة.

الحكم يأتي بعد تسوية أجراها هيو جرانت

يأتي الحكم بعد يومين فقط من كشف الممثل هيو جرانت، أخد المختصمين لصحيفة «ذا صن» لاتهامهم بالقرصنة، أنه وصل إلى تسوية قضيته ضد ناشر الصحيفة بسبب خطر تحمل تكلفة قانونية قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني إذا تم رفع القضية إلى المحاكمة.

وقال ديفيد شيربورن، محامي هاري، إن الأمير العامل السابق يخضع لنفس المشكلات، وإن العروض المقدمة تجعل «من المستحيل عليهم المضي قدمًا».

جدير بالذكر، يأتي الحكم بعد إبلاغ هاري بريطانيا بأنه انتقل إلى الولايات المتحدة، وأنه الآن «مقيم بصورة اعتيادية» هناك.