«صحة الشرقية»: 13 نصيحة مهمة تساعد مرضى الشلل الرعاش

نصحت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية خلال نشرة توعوية، أصدرتها اليوم مرضى الشلل الرعاش باتباع عدة إجراءات تٌسهل عليهم التعايش مع هذا المرض، الذي يحدث نتيجة لتدهور خلايا الدماغ خاصة مع التقدم في العمر.

نصائح لمريض الشلل الرعاش للتعايش مع المرض

وقالت مديرية الصحة بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، خلال النشرة التوعوية إنه يجب على مرضى الشلل الرعاش اتباع الإجراءات التالية.

- التحدث مع الآخرين الذين يمرون بأشياء مماثلة.

- ممارسة التمارين الرياضية مثل السباحة واليوجا وأيضا العلاج.

- الحصول على الكثير من الألياف وشرب الكثير من الماء يمكن أن يساعد في علاج الإمساك.

- إذا كان المريض لا يزال يقود السيارة، يجب مناقشة الطبيب معرفة مدى مأمونية قيادة السيارة بالنسبة له.

- يمكن أن يساعد المريض معالج الصوت أو النطق في التغلب على مشاكل النطق، وقد يتضمن ذلك التدريب على التحدث بصوت أعلى وبوضوح أكبر.

- استخدام الأساليب غير اللفظية مثل لوحة الحروف أو الكلمات أو إشارات اليد.

- اجعل منزلك أكثر أمانًا حيث يساعدك هذا على تقليل احتمالية سقوطك على سبيل المثال:

- تأكد من إزالة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل صحيح.

-تخلص من السجاد الخفيف الرخو وتخلص من الفوضى.

-توفير الإضاءة الكافية في المنزل، وخاصة في الليل في الحمام.

- استخدام الأسطح المانعة للانزلاق وقضبان للامساك بها لتقليل خطر السقوط.

- وضع قطع الأثاث بالقرب من بعضها بحيث تساعدك على الحركة.

- توفير قضبان للامساك وعكازات وعصى للمشي والكراسي المتحركة.

- اختیار أحذية مُناسبة ومٌريحة للحركة.