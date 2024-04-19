محافظ الإسكندرية يدعو ضيوف مؤتمر الصحة لزيارة المعالم السياحية

دعا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الحاضرين للمؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية، الذي يعقد بمكتبة الإسكندرية، في الفترة من 18 إلى 20 أبريل، بمشاركة الجمعية المصرية للتوحد، ومنظمة أوتيزم سبيكس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر «يونيسف»، ومنظمة الصحة العالمية لزيارة الأماكن السياحية في الإسكندرية خلال فترة انعقاد المؤتمر، مشيراً إلى أن المحافظة قادرة على تنظيم تلك الفعاليات لهم من أجل صحتهم النفسية.

وأعرب اللواء محمد الشريف عن سعادته باستقبال المؤتمر في الإسكندرية، مؤكدًا أنه دعا إلى انعقاد المؤتمر في المحافظة انطلاقًا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بذوي الهمم، والصحة النفسية.

أبرز الأماكن السياحية في الإسكندرية

ودعا جميع الحضور من المشاركين والأطباء القائمين على المؤتمر، إلى زيارة عدد من المقاصد السياحية، وخاصة المتحف اليوناني الروماني، وشارع النبي دانيال للتعرف على جانب من معالم الإسكندرية.

ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى جميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر المميز، الذي يعد منصة حوار تفاعلي وفرصة رائعة لعرض الرؤى والتوصيات حول أحدث الدراسات والأبحاث الطبية عن الصحة النفسية وتبادل الخبرات، متمنيًا الخروج بتوصيات جديدة تسهم في تقديم أفضل صور الدعم النفسي للمواطنين بمختلف فئاتهم.

دور الدولة المصرية في قطاع الصحة

وثمن المحافظ الإنجازات والتطورات التي شهدها قطاع الصحة بصفة عامة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء من حيث تطوير المنشآت الطبية أو التوسع في الخدمات الطبية المقدمة بها.