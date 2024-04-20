فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بكفر الشيخ اليوم

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق وقرية وتوابعها بمركز ومدينة بيلا، اليوم السبت، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا من نفس اليوم ولمدة 3 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع بيلا القديمة، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

أماكن فصل التيار الكهربائي بمركز ومدينة بيلا

وذكرت هندسة الكهرباء، في بيان لها، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: «قرية حاذق وتوابعها - مستشفى بيلا المركزي - مستشفى حميات بيلا - المركز الطبي الحضري - منطقة الأهرام - منطقة الكنيسة - منطقة مدرسة الإعدادية بنين وبنات - مجلس مدينة بيلا - الجوازات»، مؤكدةً إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقًا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المُعلن عنه

وأهابت هندسة كهرباء بيلا، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية، الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدّة الانقطاع المُعلن عنه.