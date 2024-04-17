خريطة فصل التيار الكهربائي عن مناطق وقرى بكفر الشيخ للصيانة الدورية

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن عدد من القرى والمناطق بالمحافظة لأعمال الصيانة الدورية، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة مساءً، لمدة 4 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إنّ القرى والمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي اليوم، هي «الجزيرة الخضراء، وبرج مغيزل، والملاوح وتوابعها، وشباس الملح، وجزء من المندورة، ومنطقة السيد رجب، والبنك الأهلي، وأرض زيتون، وأرض البدري، وكورنيش البحر، ومنطقة النرجس».

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أنّ فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل على أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك.

واعتذر القطاع عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.