خريطة فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بكفر الشيخ للصيانة الدورية اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن عدد من القرى والمناطق بالمحافظة لأعمال الصيانة الدورية، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة مساء، لمدة 4 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع إنّ القرى والمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي اليوم، هي «مدينة الرياض، والعباسية، والرغامة، والبرية، ومحطة مياه الرياض، والمركز الطبي، والحصفة وتوابعها، وأبو ريا، والرصيف وتوابعها، ومعدية مهدي، والنجاريين، وكمسيون شرق وغرب، وأرض الجمعية، والقنال وتوابعها، وتقسيم رجب، وتقسيم سامي صقر، وشارع الاستاد، ومحولات الري المطور بمنطقة النوايجة والعجوزين، وكورنيش البحر، ومنطقة النرجس، وصندلا وتوابعها، وأبراج مكة».

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أنّ فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل على أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.