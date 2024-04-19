رئيس جهاز العاصمة الإدارية يكشف تفاصيل منطقة الأبراج.. 20 برجا و1500 محل تجاري

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية هي أحد أهم المشروعات، على مساحة 140 فدانًا، عبارة عن 20 برجًا بأنشطة متنوعة، منها 5 أبراج سكنية، و12 برجًا إداريًا، و2 فندق، بجانب البرج الأيقوني بارتفاع 394 مترًا، ويعد أعلى برج في قارة إفريقيا.

منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية

وأضاف «الشربيني»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن هناك تنوعًا كبيرًا في الأنشطة الموجودة بمنطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية، علمًا بأنّ الدور الأرضي في كل الأبراج مخصص للنشاط التجاري، لتعظيم الاستفادة منها، كما يوجد تنوع في الأنشطة الموجودة، حيث يوجد ما يقارب 2000 وحدة سكنية و1500 وحدة فندقية.

وأشار إلى أنه يوجد هناك 2000 مكتب إداري متنوع في الأبراج الإدارية، ويوجد حوالي 1500 محل تجاري بأنشطة مختلفة، ما يعظم الاستفادة بالمشروع، الذي بدأ تنفيذه في عام 2018، وجرت الاستفادة بشكل كبير حيث تم الانتهاء هذا المشروع بالكامل وكانت حينها أسعار الخامات جيدة، وتم توطين للخامات بحيث يتم الاعتماد على أكثر من 50% من المنتج المحلي.