«النواب» يعقد جلسته البرلمانية من العاصمة الإدارية الأحد المقبل

يعقد مجلس النواب، 3 جلسات برلمانية الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ووفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس تعقد الجلسات العامة للمجلس أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 21، 22، 23 أبريل 2024.

ومن المقرر أن تعقد جلسة الأحد 21 أبريل الساعة 12 ظهرًا سيتمّ عقدها بقاعة مجلس النواب بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيما تعقد جلستا الإثنين والثلاثاء الساعة 11 صباحًا وسيتمّ عقدهما بقاعة المجلس بمقره الحالي بالتحرير.