رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد عمارات سكن موظفي العاصمة الإدارية «صور»

تفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسؤولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع عمارات سكن موظفي العاصمة الإدارية «زهرة العاصمة» - المرحلة الثانية، في إطار سرعة الانتهاء من المشروعات القومية والتنموية بالمدن الجديدة، واستمرارا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية بالمدينة.

رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أعمال الطرق وتنسيق الموقع

وتابع رئيس جهاز مدينة بدر، في جولته، أعمال الطرق وتنسيق الموقع وأعمال المرافق الكهرباء لعمارات سكن موظفي العاصمة الإدارية «المرحلة الثانية»، التي تضم 196 عمارة، بها 4704 وحدات سكنية، ووصلت نسبة التنفيذ للعمارات إلى 98%.

وأشار المهندس عادل فضل، نائب رئيس جهاز مدينة بدر للطرق وتنسيق الموقع والزراعة، إلى أنّ شركة المقاولون العرب تنفذ أعمال الطرق «أساس وأسفلت»، وقد تخطت نسبة تنفيذ الطرق بالمشروع إلى 85%.

في السياق نفسه، تفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، ومسؤولو الجهاز، مشروع الإسكان المتوسط لعدد 44 عمارة بها 1056 وحدة سكنية، ووصلت نسبة التنفيذ للعمارات 55%، وذلك في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير الخدمات للسكان.

ووجه «عبد الرشيد»، بدفع الأعمال لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعين بكفاءة وجودة عالية، والالتزام بمعدل الأداء، والخطة الزمنية.