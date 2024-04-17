الدائري بقى شكل تاني.. سر ظهور «صور الفراعنة» على الأبراج والمنازل

تشهد محافظتا القاهرة والجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري ضمن خطة تحسين الهوية البصرية على جانبي الطريق في إطار استعدادات افتتاح المتحف المصرى الكبير؛ إذ يجرى إبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف والطرق المؤدية إليه مع قرب افتتاحه، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع القاهرة.

تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الجهات المختصة تعمل على تطوير الهوية البصرية على الطريق الدائري وإزالة ما علق به من أي تشوهات، مع طلاء واجهات العقارات المطلة عليه بالقاهرة والجيزة، مع الاستعانة بوضع صور ورسوم تراثية وأثرية توضح هوية كل منطقة ومحافظة في مشهد جمالي رائع يسر الناظرين وكل من يستقل الطريق الدائري.

من جانبها، أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جار العمل على تطوير الهوية البصرية للمباني المطلة على الطريق الدائري بأحياء المنطقة الجنوبية ومنها البساتين ودار السلام حيث يتم الاستعانة بالمختصين في هذا الشأن من أساتذة الهندسة والفنون والتنسيق الحضاري.

تقدم في نسب تنفيذ أعمال الطلاء

في سياق متصل، شهدت محافظة الجيزة تقدما في نسب تنفيذ أعمال الطلاء بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية لتحقيق الرؤية الحضارية التي تعبر عن هوية المحافظة وقيمتها الأثرية ضمن خطة رفع كفاءة المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.

وأشارت إلى الالتزام بمعايير الجودة في التنفيذ لتحقيق نقلة حضارية وتوفير مظهر جمالي للمقاصد السياحية بنطاق المحافظة، وذلك في إطار مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري.