من هي زوجة نجل الفنان محمد فؤاد؟.. حفل زفافهما اليوم

بإطلالة مميزة خطفت زوجة نجل محمد فؤاد «عبد الرحمن» الأنظار في حفل زفافها، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء والعائلتين، إذ ارتدت الفستان الأبيض الطويل، الذي يحتوي على تطريز خفيف، ممسكة بيديها بوكيه الورد الأبيض، وعلامات السعادة والفرحة سيطرت عليها رفقة زوجها.

حفل زفاف نجل محمد فؤاد

من المقرر أن يشهد حفل الزفاف، حضور عدد كبير من نجوم الفن، ويحييه عدد من المطربين، ونستعرض في هذا التقرير، معلومات عن زوجة نجل محمد فؤاد.

- تدعى فريدة إسماعيل.

- من خارج الوسط الفني

- تمت خطبتها في عام 2021، والاحتفال بالخطوبة في فيلا الفنان محمد فؤاد في الساحل.

- عقد قرانها في مارس الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

عبد الرحمن هو الابن الوحيد للفنان محمد فؤاد، يبلغ من العمر 27 عاما، شارك والده في العديد من الأعمال، كان منها فيلم غاوي حب عام 2005، ومسلسل أغلى من حياتي عام 2010، كما أنه شارك في أحد الكليبات الإنجليزية «Let Her Go»، كما تربطه علاقة صداقة قوية بوالده.

عقد قران نجل محمد فؤاد

في مارس الماضي احتفل الفنان محمد فؤاد بعد قران نجله، وسط أجواء جميلة جمعت بين الأهل والأصدقاء، والعديد من المطربين والفنانين، حيث أقيم بقصر محمد علي باشا في منطقة المنيل بالجيزة.