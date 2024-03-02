7 معلومات عن ابن محمد فؤاد بعد زواجه.. «نسخة طبق الأصل من والده»

فرحة كبيرة سيطرت على الوسط الفني، بعد عقد قران ابن الفنان محمد فؤاد، أمس، وسط أجواء جميلة جمعت بين الأهل والأصدقاء والعديد من المطربين والفنانين، في الحفل الذي أقيم بقصر محمد علي باشا في منطقة المنيل بالجيزة.

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن نجل الفنان الكبير محمد فؤاد بعد عقد قرانه، وفق ما ورد عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

معلومات عن نجل الفنان محمد فؤاد

يدعى عبدالرحمن محمد فؤاد وشهرته وسط أصدقائه بـ«بندق».

ولد في 26 مايو 1997.

يبلغ من العمر 27 عامًا.

شارك والده في تمثيل بعض الأعمال، منها فيلم غاوي حب عام 2005، ومسلسل أغلى من حياتي عام 2010، كما أنه شارك في أحد الكليبات الإنجليزية «Let Her Go»

احتفل بخطوبته عام 2021 في الساحل الشمالي.

تربطه علاقة صداقة قوية بوالده.

على الرغم منه أنه يتمتع بموهبة التمثيل، إلا أنه لم يكمل به.

آخر ظهور للفنان محمد فؤاد

ويعد أحدث ظهور للفنان محمد فؤاد، خلال الأيام الماضية في ليال سعودية مصرية التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية، وما لفت الأنظار إليه هو ظهوره رفقة الفنانة مي عز الدين، وهو ما جعل الجمهور يستعيد معه ذكريات فيلم رحلة حب عام 2001.

ودارت أحداث فيلم رحلة حب، حول مدرسين «محمد فؤاد واحمد حلمي» تخرجا في أحد الملاجئ بالإسكندرية، ومن ثم يقرران الاتجاه إلى القاهرة للعمل بمدرسة ابتدائية، وعن طريق الصدفة يلتقي «فؤاد» بفتاة ثرية «مي»، ويحقق نجاحًا ملحوظًا في مجال الغناء.