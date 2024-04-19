الصور الأولى من حفل زفاف عبد الرحمن نجل محمد فؤاد

يحتفل المطرب محمد فؤاد، بحفل زفاف نجله الوحيد عبدالرحمن، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء والعائلتين.

ومن المقرر حضور عدد كبير من الفنانين، بعد أن عقد قرانه فى شهر مارس الماضي، وشهد حضور كبير وتصدر مؤشر البحث جوجل.

أبناء محمد فؤاد

أعلن الفنان محمد فؤاد في تصريحات تليفزيونية، سابقة أن لديه 3 أبناء وهم عبد الرحمن وآلاء، وبسنت التي خطفت الأنظار في عقد قران شقيقها عبدالرحمن الشهر الماضي.

آخر أعمال محمد فؤاد

كان المطرب محمد فؤاد، أعلن في وقت سابق استعداده للعودة لشاشة السينما بعد غياب 19 عاما، إذ كان آخر أعماله بالسينما فيلم غاوي حب عام 2015، وشارك فيه الفنانة حلا شيحة، وابنه عبدالرحمن، إذ معروف عنه حبه للفن والتمثيل، كما شارك والده في مسلسل «أغلى من حياتي» عام 2010.

وطرح المطرب محمد فؤاد مؤخرا أغنية «معاك من أول يوم»، التي يطرحها ضمن مبادرة 100 يوم صحة، كما يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «قطر الفراق»، التي يعود خلالها للتعاون مع المطرب عصام كاريكا ويقدم له لحنها، ومن المقرر طرحها في فصل الصيف المقبل.