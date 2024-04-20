إجراءات وتفاصيل خاصة بامتحانات الثانوية العامة 2024.. «التعليم» توضح

يستعد حوالي 800 ألف طالب لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024، اعتباراً من يوم 10 يونيو المقبل، إذ كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الاستعدادات الخاصة بعقد الامتحانات بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم في تقرير، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024، وهي كالآتي:

- تصحيح إجابات أسئلة البابل شيت سيكون بنفس نظام العام الماضي إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري.

- تصحيح إجابات الأسئلة المقالية يكون من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لـ 2 من المعلمين عبر التابلت الخاص بكل معلم.

- في حالة وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة من خلال معلم ثالث.

- سيتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة المُحددة وليس على الإجابة النهائية فقط.

- سيتم سحب الامتحانات بنفس مواصفات امتحانات العام الماضي من بنوك الأسئلة.

- تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة لتحقيق تكافؤ الفرص.

إجراءات خاصة بامتحانات الثانوية العامة 2024

اتخذت وزارة التربية والتعليم، مجموعة إجراءات خاصة بامتحانات الثانوية العامة 2024، وهي كالآتي:

- حصر أسماء طلاب المنازل الراسبين في الثانوية العامة 2023.

- التأكد من أنّ جميع المدارس سملت استمارات التقدم لجميع طلابها بالصف الثالث الثانوي.

- تحديد طلاب المنازل الراسبين من العام الماضي.

- إعداد كشوف بأسماء الطلاب الراسبين لعمل استمارة التقدم.

- إعادة عقد برنامج تدريبي لرؤساء اللجان والملاحظين للتدريب على الإجراءات الخاصة بأعمال سير الامتحان.

- الهدف من التدريب كيفية التعامل مع الأسئلة المقالية والبابل شيت في الامتحانات.

- وجود أعضاء قانونيين لجميع اللجان.

- تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين على طبيعة عملهم داخل اللجان.

- التنبيه على كل عضو لجنة الإدارة بعدم التعامل المباشر مع رئيس اللجنة.

- إعداد تقرير بالسلبيات والمشاكل يوميا.

- إعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من رؤساء اللجان.

- حظر الندب المحلي نهائيا إلا عن طريق لجنة الإدارة.

- الوزارة لجنة لفحص تحويلات طلاب الثانوية العامة وجرى قبول عدد من التحويلات التي لها مبررات مقبولة.

- إحكام السيطرة على لجان السير.

- موافاة الإدارة العامة للامتحانات بأسماء اللجان التي تحتاج إلى زيادة تأمين.

- تأمين استراحات المعلمين.

- ضرورة معاينة لجان الإدارة لجميع لجان سير الامتحان.

- التأكّد من أن جميع لجان سير الامتحان بها كاميرات.

- صرف مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين في امتحانات 2023.