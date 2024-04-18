«التعليم»: توفير قانونيين للجان امتحانات الثانوية العامة.. وحظر ندب المراقبين

وجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوجود أعضاء قانونيين لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية، وتدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

إعداد تقرير بالسلبيات والمشاكل يوميا

وشدد وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه مع رئيس امتحانات الثانوية العامة ورؤساء اللجان، على التنبيه على كل عضو لجنة الإدارة بعدم التعامل المباشر مع رئيس اللجنة، والتواصل مع لجنة الإدارة وإعداد تقرير بالسلبيات والمشاكل يوميا وفي حينها، ليتعامل رئيس لجنة الإدارة مع رئيس اللجنة.

تقرير يومي بما يحدث في اللجنة

كما وجّه الوزير بإعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أداؤهم، مشددًا على حظر الندب المحلي نهائيا إلا عن طريق لجنة الإدارة.