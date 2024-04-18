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دراما المتحدة

«التعليم» تكشف طريقة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات

كتب:

أميرة فكري
11:01 ص | الخميس 18 أبريل 2024
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ تصحيح إجابات أسئلة البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة 2024 سيكون بنفس نظام العام الماضي إلكترونيا، وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكد وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه اليوم أنّه حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا، مضيفا أنّه سيتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة وليس على الإجابة النهائية فقط.

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