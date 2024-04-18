وزير التعليم يشدد على تأمين امتحانات الثانوية العامة: لا لجان دون كاميرات

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهم التعليمات والإجراءات التي من شأنها ضبط سير امتحانات الثانوية العامة 2024، إذ وجه بضرورة معاينة لجان الإدارة لجميع لجان سير الامتحان، والتأكّد من صلاحيتها وأنّها غير مدرجة بأعمال الصيانة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وشدد وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية، على ضرورة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2024، بالتأكّد من أن جميع لجان سير الامتحان بها كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال للكاميرات.

وحضر الاجتماع، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي ونائب رئيس عام الامتحانات لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة، والدكتورة أحلام الباز أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والمشرف على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات، وعبدالرؤوف عبدالرحمن المشرف العام على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة.