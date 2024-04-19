«العاصمة الإدارية»: النهر الأخضر يضم عددا كبيرا من الحدائق والملاعب

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع النهر الأخضر، يعد من أهم المشروعات الفارقة داخل العاصمة، وأحد أهم المشروعات في الشرق الأوسط، نظرا لأنه فريد.

وأضاف «الشربيني»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مشروع النهر الأخضر، عبارة عن تجمع من الحدائق المركزية المختلفة، بمساحة تقدر بنحو 750 فدانا في المرحلة الأولى، ويستمر المشروع في المراحل المستقبلية للعاصمة، ليصل طواله إلى 10 كم طول، بقرابة 3 آلاف فدان تقريبا كمساحة إجمالية.

ولفت إلى أن المشروع يبدأ من الشريحة المحصورة بين محور بن زايد الجنوبي، ومحور بن زايد الشمالي، بدءا من الطريق الدائرة الأوسطي مع مسجد الفتاح العليم، وحدود مدينة القاهرة الجديدة، وصولا للمرحلة الأولى للطريق الدائري الإقليمي.

وأشار إلى أن النهر الأخضر يعد المتنفس الرئيسي للعاصمة الإدارية، ومنها من حديقة إسلامية في المنطقة الخاصة، بمسجد الفتاح العليم، بجانب حديقة رومانية، والحديقة الحديثة التي تحتوي على ساحة الاحتفالات الرئيسية.

وأفاد بأن هناك 37 مدخلا للمشروع ما بين بوابات رئيسية وأخرى فرعية، والمشروع مقسم على 3 قطاعات، وتترابط بمجموعة من الكباري الخضراء بجانب مسارات للمشاة والدراجات وأماكن للتريض ولعب الأطفال والألعاب المفتوحة وملاعب متنوعة ما بين كرة قدم وإسكواش وتنس وكل ملحقاتها بجانب المطاعم والكافيهات.