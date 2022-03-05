«بلوفير».. تحفة معمارية على النهر الأخضر فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة

«السعودية المصرية للتعمير» تواصل نجاحاتها بتنفيذ مشروع رائد تصل تكلفته الاستثمارية إلى 4 مليارات جنيه

تواصل الشركة السعودية المصرية نجاحاتها فى السوق المصرى، من خلال تنفيذ مشروع رائد جديد وهو مشروع «بلوفير»، الذى يقع على النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويعتبر أحد أهم المشروعات الكبرى التى تنفذ بقلب العاصمة الإدارية، ونجح فى لفت الإنظار إليه بقوة منذ إطلاقه. وتمتلك الشركة تاريخاً كبيراً بالسوق المصرى، حيث تأسست عام 1975، بموجب اتفاقية دولية بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المرافق والمجتمعات العمرانية، وحكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة فى وزارة المالية، وتعد واحدة من أكبر وأعرق الشركات الرائدة فى مجال التطوير والاستثمار العقارى، على مدار أكثر من 47 عاماً كاملة.

قدمت الشركة منذ تأسيسها أكثر من 45 مشروعاً عقارياً متنوعاً ما بين السكنى والتجارى والإدارى والسياحى والفندقى بأعلى مواصفات ومعايير الجودة العالمية. ويعد مشروع Bleu Vert أحد أميز المجتمعات العمرانية المستقبلية المتكاملة، التى تنفذها الشركة السعودية المصرية للتعمير بأعلى معايير الجودة وأحدث أساليب البناء فى العاصمة الإدارية الجديدة.

Bleu Vert.. المعنى

هى كلمة فرنسية تعنى التقاء السماء الزرقاء مع الأراضى الخضراء، فى دلالة واضحة على أن «بلو فير» ليس مجرد مشروع سكنى.. وإنما مجتمع عمرانى متكامل ينبض بكل مظاهر الحياة المستقبلية الهادئة، وسط المساحات الخضراء التى تضفى رونقاً وجمالاً غير مسبوق وتوفر لملاك الوحدات السكنية فى المشروع عناصر الرفاهية والتميز والخصوصية.

عبقرية الموقع

يقع «بلوفير» فى أحد أرقى وأهم موقع فى وسط العاصمة الإدارية الجديدة مباشرة على محور بن زايد ودقائق من الأوبرا، وحى المال والأعمال وحى الوزارات، وقد اختارت الشركة السعودية المصرية للتعمير هذا الموقع المتميز بعناية شديدة، حيث سعت إلى توفير كل ما يمكن أن يسهل حياة مالكى وحدات المشروع، سواء من ناحية القدرة على الوصول من وإلى المشروع بمنتهى السهولة والسرعة، حيث يستغرق 7 دقائق من منطقة الأعمال المركزية فى العاصمة الإدارية.

المساحة والوحدات

يعد «بلوفير» واحداً من المشروعات العقارية الكبرى بالعاصمة الإدارية، فهو يقع على مساحة 70 فداناً، أى 294 ألف متر مربع، حيث يضم 208 فيلات من التوين والتاون هاوس، و34 شقة سكنية.

تصميمات هندسية مبتكرة وسط المساحات الخضراء

يقدم «بلوفير» مجموعة مبتكرة من التصميمات الهندسية، التى تلبى كافة احتياجات المستهلكين من المرافق والخدمات، وسط مساحات خضراء تبلغ 60 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية للمشروع، بما يجعله الاختيار الأفضل للسكن المستقبلى، وأفضل قيمة مقابل سعر فى سوق العقارات المصرى.

وضع تصميمات «بلوفير» شركة Medad لتجمع بين الابتكار وروح الحياة العصرية بكل متطلباتها.

خدمات ومرافق متكاملة

عززت الشركة السعودية المصرية للتعمير مشروع «بلوفير» بكل الخبرات التى اكتسبتها عبر رحلة نجاحها الممتدة فى السوق المصرى منذ عام 1957، التى قدمت خلالها كل أشكال المبانى والمنشآت السكنية والسياحية والفندقية والإدارية والتجارية.

كافة الخدمات والمرافق الأساسية والترفيهية

يضم مشروع «بلوفير» نادياً اجتماعياً على مساحة 1.64 فدان و3 مراكز تجارية بمساحات 10090، 10815 و5367 متراً مربعاً، تجمع أرقى العلامات التجارية العالمية تحت سقف واحد، بالإضافة لمنطقة المطاعم والكافيهات التى تضم هى الأخرى أشهر العلامات التجارية العالمية فى هذا المجال، فضلاً عن المساحات الخضراء ومناطق الترفيه والخدمات الأمنية على مدار الساعة، بالإضافة لمناطق انتظار السيارات وجميع الخدمات التى يحتاجها الملاك بشكل يومى.

تجمع كل «مقومات النجاح» فى عمل واحد يعزز أداء الشركات

التعاقد مع أكبر شركات المقاولات

انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية التخصص كأحد عوامل النجاح، تقوم الشركة السعودية المصرية للتعمير بعقد شراكات استراتيجية محددة المهام مع أكبر شركات التطوير العقارى المشهود لها بالكفاءة والقدرة الكبيرة على إنجاز المهام الموكلة إليها، وذلك لضمان سرعة الانتهاء من الإنشاءات فى المواعيد المحددة.