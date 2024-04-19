أسباب زيارة صلاح السعدني لمسقط رأسه بالمنوفية قبل تصوير «ليالي الحلمية» (فيديو)

خيمت حالة من الحزن الشديد على الوسط الفني عقب وفاة الفنان صلاح السعدني اليوم، عن عمر يناهز 81 عاما، حيث جرى تشييع جٌثمانه إلى مثواه الأخير في القاهرة، وكان للفنان الراحل ذكريات في مسقط رأسه بقرية كفر القرنين التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

حزن أهل قريته بخبر الوفاة

وقال عبدالعاطي السعدني المقيم بالقرية وابن عم الراحل صلاح السعدني، إن جميع أهل القرية في حالة حزن عقب سماع خبر الوفاة، وأن بعض الأهالي حرصوا على الذهاب إلى واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل بالقاهرة، مُشيرا إلى أن الراحل كان مُحبا لأهل قريته وحريصا على زيارتهم في المناسبات المختلفة.

عبدالعاطي: صلاح السعدني حضر إلى القرية قبل تصوير ليالي الحلمية

وتابع «عبدالعاطي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ابن عمه كان يزور قريته من حين إلى آخر خاصة مع بداية مشواره الفني، حيث جاء إلى القرية قبل تصوير مسلسل ليالي الحلمية من أجل إتقان بعض الأدوار الذي جسدها في هذا المسلسل، واشتهر ببعض الكلمات التي اقتبسها أثناء حديثه مع الأهالي بالقرية لكي يُتقن الدور جيدا.

وتابع «عبدالعاطي»، أن الراحل أبدع في هذا المسلسل بعد ظهوره المميز به، بسبب حرصه على التعلم من أهل قريته اللهجة في الأرياف وبعض المواقف الأخرى، حيث كان ينتظر أهالي قريته بكل شغف أعماله الفنية لمتابعتها على التلفاز للافتخار بما يقدمه سواء مسارح أو أفلام أو مسلسلات طوال مشواره الفني الكبير.