«أول نجم مصري وقفت قدامه».. رسالة مؤثرة من سوزان نجم الدين عن صلاح السعدني

نعت الفنانة سوزان نجم الدين الفنان الراحل صلاح السعدني الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا، تاركًا إرثا فنيًا كبيرًا في الدراما والسينما ليستحق أن يطلق عليه لقب عمدة الدراما.

رسالة سوزان نجم الدين للراحل صلاح السعدني

ونشرت الفنانة سوزان نجم الدين، صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «صلاح السعدني هالاسم بيعنيلي كتير على الصعيد الفني والإنساني لإنو كان أول نجم مصري بوقف قدامو بمصر بمسلسل نقطة نظام وكان أخ وأب وصديق بكل معنى الكلمة..وجمعتنا لحظات حلوة ومواقف أحلى رح تضل بالذاكرة العمر كلو أكيد..الله يرحمك ياغالي ويغفرلك ويصبر أهلك وحبايبك يارب..وإلى جنة الخلد انشاءالله».

موعد ومكان عزاء الفنان صلاح السعدني

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان صلاح السعدنى يوم الأحد المقبل، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، بعدما تم تشييع جثمانه اليوم الجمعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن ومحبينه من بينهم أحمد السقا، أحمد حلمي، محمد إمام، رامي إمام، كريم محمود عبدالعزيز، مني زكي، أحمد رزق، محمد محمود عبدالعزيز، غادة عادل، وعدد آخر كبير من الفنانين.