هل علم الزعيم عادل إمام بوفاة صلاح السعدني؟

أقيمت مراسم دفن جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني، بمقابر العائلة في طريق الواحات، عقب صلاة الجنازة بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بعد صلاة العصر اليوم.

حقيقة علم عادل إمام بوفاة صلاح السعدني

من ضمن حضور مراسم الدفن، المخرج رامي إمام، الذي حرصت «الوطن» على معرفة هل علم الزعيم عادل إمام بخبر وفاة صلاح السعدني؟، الذي رفض بدوره أن يجيب عن السؤال، واقتصر بتعليقه «البقاء لله».

موعد ومكان عزاء صلاح السعدني

من المقرر أن يقام عزاء صلاح السعدني الأحد المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، حسبما أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في بيان رسمي.