يتميز برج الأسد بشخصية قيادية وأنيقة، وذلك لحرصه على تنسيق ألوان ملابسه بمهارة، ويتصف بالثقة بالنفس التي تصل لحد الغرور، لكنه يفرط في تناول الطعام، ويتمتع بحس فكاهي، ويحرص على شراء أشياء باهظة الثمن ليتفاخر بها.

ومن مشاهير برج الأسد النجم فريد شوقي، وأحمد عز، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الأسد الجمعة 19-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الأسد ألا تقلق أو تتوتر، تحكم في أعصابك وضع خطة جديدة تساعدك على إنجاز المهام المطلوبة منك في وقت قصير.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك الأفلاك بأن تفتح صفحة جديدة مع شريك حياتك وحاول أن تفهمه وتستوعبه ولا تثير المشاكل معه مرة أخرى، حتى لا تتحول حياتكما لجحيم.