الفرقة الألمانية «keinemusik» تقيم حفلا بمنطقة أهرامات الجيزة

انطلق مساء اليوم، الحفل الذي تقيمه الفرقة الألمانية الشهيرة keinemusik، بمنطقة أهرامات الجيزة، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن رعاية الهيئة لمثل هذه الحفلات، تأتي في إطار استراتيجية الهيئة للترويج السياحي لمصر، التي من بين أهدافها، إلقاء الضوء على المقصد المصري، كوجهة حديثة معاصرة نابضة بالحياة تجمع بين العراقة والحداثة.

تنظيم برنامج سياحي

أضاف أن الهيئة نظمت برنامج سياحي للفرقة، زاروا خلاله منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة، وبما شاهدوه من أماكن أثرية، وتعرفهم على الحضارة المصرية العريقة عن قرب.

ويُقام الحفل بمنطقه بانوراما 2، كما يحظى باقبال جماهيري كبير من المصريين والأجانب، وبصدى واسع لدى المهتمين بهذا النوع المميز من الحفلات.

اهتمام الجماهير في جميع أنحاء العالم

تجدر الإشارة إلى أن فرقة keinemusik، اشتهرت بأدائها المميز في الموسيقي الإلكترونية، وتضم عدد من منسقي وموزعي الأغاني المشهورين، واستحوذت على اهتمام الجماهير في جميع أنحاء العالم.

وتعد السمة المميزة لعروضهم، دمج الألحان والموسيقى، ومنها دمج الألحان العربية والمصرية، وميزهم هذا الاندماج في عالم الموسيقي الإلكترونية، ما أظهر تقديرا عميقا للتراث الثقافي لمصر والشرق الأوسط.