«المتاحف وسبل تنمية المجتمع» ورشة تدريبية بـ«السياحة» 5 مايو

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، متمثلة في المركز العلمي لتدريب القاهرة والجيزة، بالتعاون مع قطاع المتاحف، متمثل في متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، عقد ورشة عمل تدريبية بعنوان «المتاحف وسبل تنمية المجتمع من خلالها»، خلال الفترة من 5- 9 مايو 2024، بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل.

شروط التقدم

أوضحت وزارة السياحة والآثار، خلال إعلان داخلي جرى تعميمه على كل قطاعات وإدارات الوزارة، أنه يشترط في المتقدمين لحضور ورشة العمل التدريبية «المتاحف وسبل تنمية المجتمع من خلالها»، أن يكون من أمناء المتاحف العاملين بنطاق محافظات القاهرة الكبرى شريطة إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم، على الا يكون حصل على التدريب من قبل.

آخر موعد للتقدم

لفتت السياحة والآثار، أن على العاملين بالوزارة الراغبين فى التقدم لورشة العمل التدريبية، استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على هذا الرابط، وملء الإستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي، موضحا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، في موعد أقصاه الأربعاء المقبل.