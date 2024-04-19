شركات السياحة تكشف أسعار خدماتها في «منتدى العمرة والزيارة»

أعلنت شركات السياحة المصرية المشاركة في «منتدى العمرة والزيارة» الأسبوع المقبل، المقام بالمدينة المنورة في السعودية، ويهدف للترتيب لموسم العمرة المقبل من خلال قيام وكلاء العمرة السعوديين بعرض كافة الخدمات المقدمة خلال الموسم، فضلا عن توضيح أسعار الفنادق وخدمات النقل الداخلي.

ملايين المعتمرين أدوا مناسك العمرة هذا العام

وقال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريحات لـ«الوطن» إن هذا المنتدى يعتبر واحدا من أهم الفعاليات التي تجمع مقدمي الخدمة السعوديين مع شركات ووكالات السياحة بكافة دول العالم للتجهيز لموسم العمرة، موضحا أن العام الجاري شهد أداء ملايين المسلمين لمناسك العمرة سواء من حاملي تأشيرات العمرة أو غيرها من تأشيرات الدخول للسعودية التي تسمح لحاملها باداء مناسك العمرة .

نسب حجوزات المصريين لأداء مناسك العمرة مقبولة

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن نسب حجوزات المصريين لأداء مناسك العمرة خلال شهر شوال الجاري مقبولة حتى الآن، موضحا أن الحجوزات أعلى في النصف الثاني من شهر شوال عن الأول من ذات الشهر.