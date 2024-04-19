غرفة السياحة: تذاكر الطيران المخصصة للحج السياحي ستصدر خلال 10 أيام

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات الطيران لم تعلن حتى الآن عن أسعار تذاكر الطيران الخاصة بحجاج السياحة، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يجري الإعلان عن تلك الأسعار خلال 10 أيام، موضحا أنه فور الإعلان عن طرح تذاكر طيران الحج السياحي ستحجز شركات السياحة التذاكر لحجاجها، وفقا للمواعيد المحددة لذلك.

موعد صدور تأشيرات الحج السياحي

وأضاف «وحيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تأشيرات الحج السياحي سيجري إصدارها بداية من يوم 29 أبريل الجاري، موضحا أن أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام ستنطلق خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر ذو القعدة 1445 هجريا، وستبدأ الرحلات بحجاج مستوى الحج البري .

وأشار عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن حصة وزارة السياحة والآثار من تأشيرات الحج والبالغة 23 ألف تأشيرة، جرى تقسيمها على النحو التالي:

- 4 الآف تأشيرة للحج السياحي فئة 5 نجوم.

- 6 الآف تأشيرة لمستوى الحج البري.

- 13 ألف تأشيرة لمستوى الحج الاقتصادي «طيران».