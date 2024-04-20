عودة سينما قصور الثقافة بأسعار تبدأ من 20 جنيها.. اعرف المواعيد

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن عودة سينما الشعب بمواعيدها السابقة، مع أسعار تذاكر مميزة تبدأ من 20 جنيهًا فقط.

مواعيد سينما الشعب

وبدءًا من يوم الأحد المقبل 21 أبريل الجاري، ستعود سينما الشعب لعرض الأفلام في 6 مواعيد مختلفة:

10 صباحًا

12 ظهرًا

3 عصرًا

6 مساءً (المغرب)

9 مساءً

12 منتصف الليل

أسعار تذاكر سينما قصور الثقافة

وستكون أسعار التذاكر 20 جنيهًا فقط لحفلتي 10 صباحًا و12 ظهرًا من الأحد إلى الخميس فقط، بينما ستكون باقي الحفلات طوال الأسبوع بسعر 40 جنيهًا فقط.

وتعرض سينما قصور الثقافة حاليًا ثلاثة أفلام هي: «فاصل من اللحظات اللذيذة، شقو أسود ملون».

عروض سينما قصور الثقافة

وتتوفر عروض سينما قصور الثقافة في 18 موقعًا تابعًا لها في 16 محافظة، منها القاهرة والإسكندرية والعريش وجنوب سيناء والغربية والزقازيق والإسماعيلية. وتُعرض الأفلام بالتوازي مع عرضها في السينما التجارية.