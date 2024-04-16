«قصور الثقافة» تطلق «أهل مصر» للمرأة الحدودية في مطروح 19 أبريل

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الملتقى الثقافي السادس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع «أهل مصر» في مطروح، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتستضيف الهيئة مجموعة فتيات وسيدات من 6 محافظات حدودية، هي «شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، والبحر الأحمر، وأسوان».

فعاليات أهل مصر

وأضاف مصدر في وزارة الثقافة لـ«الوطن»، أنّه من المقرر أن يستمر الملتقى على مدار أسبوع، ويتضمن عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية، إلى جانب تنظيم مجموعة من الورش الفنية للمشاركات، على أن يتم تنظيم معرض بمنتجات الورش في ختام الملتقى.

معلومات عن مشروع أهل مصر

ويعد مشروع أهل مصر أحد أبرز مشروعات الوزارة لأهل المحافظات الحدودية، ويستهدف المشروع 3 فئات وهي «الأطفال، والشباب، والمرأة»، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.

وكانت قصور الثقافة نظمت في فبراير الماضي الملتقى الخامس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة «أهل مصر» في أسوان.