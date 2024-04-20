أستاذ علوم سياسية يوضح أهمية لقاء وزيري خارجية مصر وجنوب إفريقيا

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ أهمية اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب أفريقيا ناليدي باندور، أنه يأتي في إطار أعمال اللجنة المشكلة بين البلدين مما يتيح بحث العديد من القضايا سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو القضايا ذات الاهتمام المشترك.

علاقة وثيقة بين البلدين

وأضاف «بدر الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ علاقات وثيقة توطدت بين البلدين مؤخراً نتيجة الاتصالات المكثفة على مستوى القيادة السياسية وهو ما يعرف بالدبلوماسية الرئاسية، وكل من مصر وجنوب أفريقيا لهما ثقل وتأثير في القارة الأفريقية.

وتابع: «تم التأكيد على عدة قضايا هامة مثل رفض مصر أي تدخل عسكري في رفح الفلسطينية لأنه يؤدي إلى تعقيد الأمور»، مشدداً على وضوح الموقف المصري من البداية وكذلك وضوح موقف جنوب أفريقيا الداعم للقضية الفلسطينية.

وقف إطلاق النار في غزة

وكان وزير الخارجية سامح شكري، أكد ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق.