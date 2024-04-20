عضو التحالف الوطني: إرسال قافلة مساعدات جديدة لأهالي غزة الاثنين المقبل

كشف هاني عبد الفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن التجهيز لقافلة مساعدات إغاثية جديدة لأهالي غزة، تمهيدا لإرسالها إلى القطاع، بعد غد الاثنين.

أوضح «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى الانتهاء من المرحلة الثالثة للقافلة السادسة إلى غزة والتي أطلقها التحالف في عيد الفطر المبارك، ووصلت أمس، موجاه الشكر إلى كل مؤسسات العمل الأهلي والتحالف الوطني.

أضاف أنَّ التحالف نجح على مدار 48 ساعة في التحضير للقافلة التي ضمت 74 شاحنة لتنطلق المساعدات العاجلة لدعم أهالي غزة، موضحاً: «نحن دائمي التواصل مع سكان القطاع للوقوف على احتياجاتهم والأولويات، سواء مواد غذائية أو أدوات وأجهزة طبية وسيارات إسعاف، ومحاولة تلبيتها قدر الإمكان».

وتابع: «نشكر التحالف الوطني الذي استطعنا كمؤسسات مجتمع أهلي نعمل تحت مظلته، القيام بهذا الدور الكبير في تجهيز قوافل مساعدات لأهالي غزة».