«التموين» تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، القافلة السادسة من المساعدات الإغاثة العاجلة لأهالي قطاع غزة، والتي تعد الأكبر منذ بداية الأحداث، إذ تضمنت 30 شاحنة محملين بـ100 طن من المهمات.

مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي غزة

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أن هذه القافلة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي القطاع في إطار دعم ومساندة مصر للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الظروف الصعبة التي يعانوا منها .

وأوضح الوزير أن المساعدات المقدمة تأتي بالتنسيق بين كلا من مكتب الاغاثة بقطاع غزة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر، واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

من جانبه، قال اللواء أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين، صباح اليوم خلال تفقد القافلة السادسة قبل توجهها إلي معبر رفح البري تمهيدًا إلي دخولها قطاع غزة، أن القافلة السادسة جاءت بناءً على دراسة الموقف ومتطلبات القطاع من خلال التنسيق المستمر بين اللجنة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، إذ شملت 7000 بطانية و5000 مرتبة و2000 حصيره نوم.

6 قوافل وعشرات الأطنان من المساعدات

وأضاف فتحي، أن إجمالي عدد قوافل المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة بلغت 6 قوافل من لجنة المساعدات الأجنبية بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، مشيرا إلى أن القافلة الأولي تضمنت 16 طنا من المساعدات، والقافلة الثانية 23 طنا، والقافلة الثالثة 61 طنا، فضلا عن القافلة الرابعة والتي بلغت 40 طنا، و65 طنا للخامسة، و100 طن للسادسة.

وأوضح نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أنه بذلك يصل إجمالي ما قُدم من مساعدات إغاثية عاجلة لقطاع غزة 305 أطنان عبر 106 شاحنات شملت 23 ألف بطانية، 16 ألف مرتبة، 8 آلاف خيمة، 5 آلاف حصيرة، 6 آلاف مشمع بلاستيك لحماية الخيام من الأمطار، وأدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 30 ألف أسرة .

يشار إلي أن لجنة المساعدات الأجنبية تقوم منذ بداية الأحداث في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، بإرسال قوافل إغاثه عاجلة بمعدل قافله شهريا، وتعد جزء من الدعم المستمر للقطاع والتاكيد على أهمية ضمان تدفقها بشكل آمن ومستدام.

وأكد فتحي، أنه جاري تجهيز القافلة السابعة بناء علي مطالب أهالي قطاع غزة لتتوالي باقي القوافل من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

من جهتها، قالت دينا رفعت ممثل هيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر، إنه جاري إرسال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة منذ شهر أكتوبر الماضي وحتي الآن، وذلك عبر القوافل الإغاثية العاجلة بالتعاون مع اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت أن هناك تعاون كبير من الدولة المصرية في تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالقوافل مع تذليل كافة العوائق، لافتة إلى توفيرالمساعدات الموجهة الي قطاع غزة من السوق المحلية في مصر، وفي حالة وجود بعض المواد غير المستخدمة في الأسواق يجرى استيرادها من الخارج كمثال نوع معين من الخيم.