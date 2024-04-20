تراجع أسعار الأسمنت اليوم السبت 20-4-2024.. الطن يبدأ من 1950 جنيها

حققت أسعار الأسمنت اليوم السبت 20-4-2024 تراجعا كبيرا في الأسواق، فيما سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2150 جنيهًا منخفضا بقيمة 125 جنيها، وسجل أدنى سعر له 2000 جنيه، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم، وفقًا لآخر تحديث للسعر المعلن، تسليم أرض المصنع، الذي يرتفع عند التجار بمقدار طفيف، بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2150 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2180 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1980 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 2030 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت بني سويف 1950 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2080 جنيها للطن.

وتدخل العديد من العوامل في تحديد أسعار الأسمنت، منها العرض والطلب، وكذلك تكاليف الإنتاج، والمواد الخام وقيمة الدولار مقابل الجنيه، وكذلك واردات المواد الخام من الخارج.