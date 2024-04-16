أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في الأسواق

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 16-4-2024 استقرارًا في الأسواق، فيما جاء متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي عند مستوى 2296 جنيهًا، وسجل أدنى سعر 2000 جنيه، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم، وفقًا لآخر تحديث للسعر المعلن، تسليم أرض المصنع، الذي يرتفع عند التجار بمقدار طفيف، بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2296 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2160 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1970 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1970 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 2010 جنيهات للطن.

سعر أسمنت العسكري 1960 جنيها للطن.

سعر أسمنت بني سويف 1950 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2170 جنيها للطن.

وتدخل العديد من العوامل في تحديد أسعار الأسمنت، منها العرض والطلب، وكذلك تكاليف الإنتاج، والمواد الخام وقيمة الدولار مقابل الجنيه، وكذلك واردات المواد الخام من الخارج.