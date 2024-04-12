تراجع في أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 12-4-2024

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 12-4-2024 في الأسواق، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ انخفض متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي ليسجل 2272 جنيهًا، مقابل 2352 جنيها أمس، بانخفاض 80 جنيهًا للطن، وسجل أدنى سعر 2000 جنيه.

وتراجعت أسعار الأسمنت على مستوى الشهر بقيمة 52 جنيهًا للطن في الأسمنت الرمادي، وفق بوابة الأسعار المحلية، وشهد الأسبوع الماضي العديد من التراجعات في سعر الأسمنت.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

توضح السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم، التي تُحدث آليا عند حدوث أي تغيير على مدار اليوم، وتعد الأسعار المُعلنة للأسمنت تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2272 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2160 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1970 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1970 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 2010 جنيهات للطن.

سعر أسمنت العسكري 1960 جنيها للطن.

سعر أسمنت بني سويف 1950 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2170 جنيها للطن.