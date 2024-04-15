تراجع أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 15 أبريل 2024 في مصر

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 15 أبريل 2024، تراجعا لبعض الأنواع في الأسواق المحلية، إذ انخفض سعر طن الأسمنت اليوم بنحو 84 جنيها للطن، وسجل متوسط سعر الأسمنت الرمادي نحو 2272 جنيها للطن، وفقا لآخر التحديثات المٌعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 15-4-2024 في مصر، والتي جاءت كالتالي:

- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 1970 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 2010 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 2170 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 1950 جنيها.

سعر طن الأسمنت اليوم

- سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 2160 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت السهم في الأسواق المحلية نحو 1945جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت المسلح نحو 2050 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 2100 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 2170 جنيها.

- سجل متوسط سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1965 جنيها.