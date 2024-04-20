متى تحتفل الكنيسة بأحد الشعانين 2024؟

أوشكت رحلة الأقباط في الصوم الكبير الذي بدأ يوم الاثنين 11 مارس على الانتهاء، حيث يفصلهم عن عيد القيامة المجيد 2024 أسبوعين فقط، وتكثر الأعياد والاحتفالات في تلك الأيام القليلة الأخيرة من الصوم.

موعد أحد الشعانين 2024

ومع اقتراب انتهاء موعد الصوم الكبير 2024 يتساءل المسيحيون عن موعد الاحتفال بأحد الشعانين 2024، وهو الأحد الذي يسبق عيد القيامة، إذ تعتبره الكنيسة يوم سيدي أي مرتبط بالسيد المسيح تحتفل فيه الكنيسة بالألحان فريحية قبل الدخول في أسبوع الآلام وألحان البصخة الحزينة.

وتحيي الكنيسة يوم أحد السعف يوم الأحد 28 أبريل الجاري تذكارًا لدخول السيد المسيح أورشاليم (القدس) راكبًا على حمار، حيث استقباله أهل المدينة في ذلك الوقت بسعف النخيل كما كان استقبال في الملوك في ذلك الوقت.

أسماء أحد السعف

ويطلق على أحد السعف عدة أسماء منها أحد الشعانين وهي كلمة عبرانية مكونه من قسمين شيعه نان بمعنى يارب خلص ومنها كلمة يونانية وهي أوصنا والتي تردد خلال الاحتفال في هذا اليوم، وأيضا يسمى بأحد الزيتون حيث استقبل أيضا المسيح بغصون الزيتون، بحسب البابا شنودة الثالث في كتابه عن أحد السعف.

ويترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس أحد الشعانين وسط حضور الأقباط وترديد الألحان الفريحية حتى ظهر اليوم، ومن ثم تبدأ الكنيسة أسبوع الآلام وترديد ألحان البصخة الحزينة، كما تصلي الكنيسة في نهاية قداس أحد السعف صلاة التجنيز وهو تعد جناز لجميع المسيحيين الحاضرين في الكنيسة حيث تمتنع الكنيسة عن صلاة التجنيز خلال أيام الآلام وتكتفي بحضور المتوفى أحد صلوات البصخة.