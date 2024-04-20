كتاب صغير حمله أمريكي قبل إشعال النار في نفسه خارج قاعة محاكمة ترامب.. ما هو؟

سيطرت إشعال الأمريكي ماكس أزاريلو النار في جسده أمام قاعة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب في نيويورك على الرأي العام، نتيجة الجدل الذي أثاره قبل وفاته، فكان يحمل كتابًا صغيرًا عنوانه «التاريخ الحقيقي للعالم»، فما قصة الكتاب وما حكاية ذلك الأمريكي؟

الأمريكي توفي بعد ساعات من إشعال النار في جسده، وكانت الواقعة خارج قاعة محاكمة دونالد ترامب التاريخية في القضية الجنائية الشهيرة والتي تتعلق بدفع رشاوي مقابل عدم الإفصاح عن علاقته بممثلة أفلام إباحية.

وكان «ترامب» في المبنى لحضور اختيار هيئة المحلفين، وكان معه حراسة أمنية مشددة، لكنه غادر أثناء الحادث.

كتاب التاريخ الحقيقي للعالم.. وأسرار عالمنا الفاسد

الأمريكي كن يحمل أكثر من نسخة من كتاب صغير اسمه «التاريخ الحقيقي للعالم»، وكان يحتوي على تفاصيل تتعلق بنظريات المؤامرة، ومقالات طويلة انتقد فيها السياسيين والمليارديرات في أمريكا، وأيضًا أشار إلى الكرتون الشهير سيمبسون، وحذر في صفحات الكتيب الصغير من انقلاب عالمي فاشي كبير، كما كتب في مقدمة الكتيب «المليارديرات الأشرار»، و«أسرار عالمنا الفاسد».

وكتب الأمريكي عبر حساب يحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: «اسمي ماكس أزاريلو، وأنا باحث استقصائي أضرم النار في نفسي خارج قاعة محاكمة ترامب في مانهاتن، هذا العمل الاحتجاجي الشديد يهدف إلى لفت الانتباه إلى اكتشاف عاجل ومهم، نحن ضحايا خداع شمولي وحكومتنا مع العديد من حلفائها على وشك أن تضربنا بانقلاب فاشي عالمي مروع».

في الثلاثينيات من عمره

إدارة شرطة نيويورك قالت إن الرجل من سانت أوجسطين بولاية فلوريدا، وفي الثلاثينيات من عمره، وجاء انتحاره بعد وقت قصير من انتهاء اختيار هيئة المحلفين لمحاكمة دونالد ترامب، وهو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يمثُل أمام محكمة جنائية، يواجه خلالها اتهامات تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية؛ لشراء صمتها وعدم الإفصاح عن علاقته بها.

إصابة 3 من ضباط الشرطة

ويستمر المحققون بشرطة نيويورك في إجراء مقابلات مع الشهود، الذين قالوا إنه لم يقل أي شيء قبل أن يشعل النار في نفسه، كما أعلنت الشرطة إصابة 3 من ضباط شرطة نيويورك بجروح طفيفة بعد المساعدة في إخماد النيران التي اشتعلت أيضًا في أشجار صغيرة بجانب الحديقة أمام قاعة المحكمة.