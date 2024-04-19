تحول لكتلة من الفحم.. رجل يشعل النار في جسده خارج قاعة محاكمة ترامب

أشعل رجل النار في جسده، اليوم الجمعة، أمام محكمة في مدينة نيويورك، بالتزامن مع محاكمة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب في قضية جنائية، بحسب وكالة «رويترز».

أشعل النار في نفسه

وقال أحد شهود العيان في مكان الحادث، إنه شاهد الرجل في البداية وهو يلقي منشورات في الهواء، ثم رآه يغمر نفسه من زجاجة كان يحملها، ثم أشعل النار في نفسه، وظل يحترق لعدة دقائق، حتى تمكن رجال الشرطة من السيطرة على النيران التي اشتعلت في جسده.

ووفقًا لشبكة «CNN» الأمريكية، فإن شهود العيان أكدوا أنهم رأوا رجلًا مشتعلًا بالنيران لأكثر من ثلاث دقائق، ثم تحول إلى كتلة من الفحم.

أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة جنائية

جاء ذلك، بعد وقت قصير من انتهاء اختيار هيئة المحلفين لمحاكمة دونالد ترامب، وهو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يمثُل أمام محكمة جنائية، يواجه خلالها اتهامات تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية؛ لشراء صمتها وعدم الإفصاح عن علاقته بها.