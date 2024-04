«المليارديرات الأشرار».. آخر كلمات رجل أشعل النار في نفسه خارج قاعة محاكمة ترامب

تعرضت قاعة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب لحالة من القلق والطوارئ، فور إشعال رجل النار في جسده أمام القاعة، في القضية الجنائية التي يُحاكم فيها «ترامب».

وكشفت الشرطة في ولاية نيويورك الأمريكية، أن الرجل في أواخر الثلاثينيات من عمره، وعلى الرغم من نجاته، إلا أنه يرقد في المستشفى بحالة حرجة.

قبل إشعال الرجل النار في جسده، وفقًا لشهود عيان تحدثوا لوكالة «رويترز»، قالوا إنه أخرج منشورات من حقيبة ظهر وألقاها في الهواء، قبل أن يسكب السائل على جسده ويشعل فيه النيران، وكانت إحدى المنشورات مكتوب فيها «المليارديرات الأشرار»، لكن ما تم رؤيته لا يشير إلى وجود اسم دونالد ترامب.

إدارة شرطة نيويورك قالت إن الرجل اسمه ماكس أزاريلو، من سانت أوجسطين بولاية فلوريدا، ولا يبدو أنه يستهدف «ترامب» أو غيره من المشاركين في المحاكمة.

