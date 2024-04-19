«المليارديرات الأشرار».. آخر كلمات رجل أشعل النار في نفسه خارج قاعة محاكمة ترامب

تعرضت قاعة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب لحالة من القلق والطوارئ، فور إشعال رجل النار في جسده أمام القاعة، في القضية الجنائية التي يُحاكم فيها «ترامب».

وكشفت الشرطة في ولاية نيويورك الأمريكية، أن الرجل في أواخر الثلاثينيات من عمره، وعلى الرغم من نجاته، إلا أنه يرقد في المستشفى بحالة حرجة.

قال «المليارديرات الأشرار» ثم أشعل النار في نفسه

قبل إشعال الرجل النار في جسده، وفقًا لشهود عيان تحدثوا لوكالة «رويترز»، قالوا إنه أخرج منشورات من حقيبة ظهر وألقاها في الهواء، قبل أن يسكب السائل على جسده ويشعل فيه النيران، وكانت إحدى المنشورات مكتوب فيها «المليارديرات الأشرار»، لكن ما تم رؤيته لا يشير إلى وجود اسم دونالد ترامب.

إدارة شرطة نيويورك قالت إن الرجل اسمه ماكس أزاريلو، من سانت أوجسطين بولاية فلوريدا، ولا يبدو أنه يستهدف «ترامب» أو غيره من المشاركين في المحاكمة.

♦️ Max Azzarello seems to still be alive as they take him to the Hospital



Lit himself on fire outside Trump Trial today pic.twitter.com/ODSRjo2wxH — Culture War (@CultureWar2020) April 19, 2024

حذر من «انقلاب فاشي»

وقبل محاولة انتحاره، نشر الرجل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حساب تحمل نفس الاسم، قائلًا، إنه أشعل النار في نفسه واعتذر لأصدقائه والجميع، وحذر من ما أسماه «انقلاب فاشي كبير»، كما انتقد العملات المشفرة والسياسيين الأمريكيين، لكنه لم يذكر اسم دونالد ترامب.

طارق شيبرد، نائب مفوض إدارة الشرطة بنيويورك، قال في مؤتمر صحفي: «في الوقت الحالي، نصنفه على أنه نوع من أصحاب نظرية المؤامرة، وسنبدأ تحقيقاتنا من ذلك المنطلق».

محاكمة دونالد ترامب

جاء ذلك، بعد وقت قصير من انتهاء اختيار هيئة المحلفين لمحاكمة دونالد ترامب، وهو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يمثُل أمام محكمة جنائية، يواجه خلالها اتهامات تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية؛ لشراء صمتها وعدم الإفصاح عن علاقته بها.