محافظ قنا يشهد إنتاج أول قطفة عسل نحل «شمر» ضمن مشروعات الأمن الغذائي

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنتاج أول قطفة عسل نحل شمر لـ300 خلية عالية الجودة بمشروع تربية النحل وإنتاج العسل بمشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة.

وقال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظه قنا، إن عسل الشمر أحد أنواع العسل الطبيعي الذي ينتجه النحل بدون أي تغذية من رحيق زهور نباتات الشمر، وله استخدامات طبية، لأنه يحتوي على خصائص علاجية فعالة، لاحتوائه على مضادات الأكسدة وعدد من العناصر الغذائية المهمة من معادن وفيتامينات وبروتينات تجعله غذاء طبيعيا متكاملا مفيدا لصحة الجسم.

التوسع في مشروعات عسل النحل

وأضاف «عبد الباقي»، أن المحافظة تعمل جاهدة للتوسع في مشروع تربية النحل وإنتاج العسل، نظرا لكونه من المشروعات التي تحقق مردود اقتصادي عال، إضافة الي كونها توفر عنصر غذائي للمواطنين يتميز بكونه غذاء آمن وصحي، لافتا إلى أنه سيتم طرح عبوات عسل نحل وشمع العسل بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بمدينة قنا والوحدات المحلية لبيعها للمواطنين بأسعار تنافسية بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجي .