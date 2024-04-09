مطران دشنا يهنئ قيادات محافظة قنا بعيد الفطر

هنأ الأنبا تكلا مطران دشنا، القيادات الشعبية والدينية في قنا وجميع الأخوة المسلمين بعيد الفطر، قائلا: «أعاده الله على بلادنا المحبة بالخير والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي».

وقدم مطران دشنا وتوابعها، يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية التهنئة بعيد الفطر لقيادات محافظة قنا، حيث زار نيافته والوفد المرافق مبنى المحافظة، وكان في استقبالهم اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا.

كما زار نيافته مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء مصطفى مبروك مدير أمن قنا وقيادات المديرية، وزار الدكتور محمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، لتهنئته بعيد الفطر.