كيف تفرق بين عسل النحل الأصلي والمقلد؟.. «هيئة الغذاء» توضح

عسل النحل «فيه شفاء للناس»، ويحرص كثيرون على تناوله، ورغم وجوده في الأسواق بأنواع ونكهات عديدة، إلا أنه يفضل أن يكون طبيعيا دون إضافة مواد أخرى، لذا يحرص كثيرون على شرائه من القائمين على إنتاجه مباشرة دون وسيط.

الفرق بين العسل والسوائل السكرية المركزة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» طرق للتفرقة بين عسل النحل الطبيعي والسوائل الأخرى السكرية المركزة، التي تباع على هيئة عسل، وطرق تخزينه.

ويمكن التفريق بين العسل والسوائل السكرية المركزة عن طريق الآتي، وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للغذاء والدواء:

- العسل مادة حلوة طبيعية تنتجها أصناف نحل العسل من رحيق الأزهار، أو من إفرازات الأجزاء الحية من النباتات أو الإفرازات الناتجة عن التغذي على عصارة النباتات.

- السوائل السكرية المركزة، عبارة عن محاليل تحتوي بشكل أساسي على نسبة عالية من سكر الجلوكوز والفركتوز، المستخلص من الأغذية مثل الفواكه والذرة التي تستخدم مع بعض الأطعمة والمشروبات لتكون أكثر حلاوة.

- يمكن التفرقة بين العسل والسوائل السكرية المركزة من خلال قراءة اسم المنتج وقائمة المكونات.

- العسل لا يحتوى على أي مواد أو مضافات غذائية طبيعية أو صناعية، بينما السوائل السكرية المركزة تحتوي على مواد مضافة ونكهات صناعية وألوان يجب ذكرها في قائمة المكونات.

- العسل يظهر اسم المنتج عسل بشكل واضح على العبوة والبطاقة الغذائية بينما اسم المنتج للسوائل السكرية يكون «شراب أو أشيرة».

نصائح عند تخزين العسل

- يحفظ في عبوته الأصلية أو وعاء زجاجي أو عبوة بلاستيكية مخصصة لحفظ الغذاء.

- يخزن في عبوات محكمة الإغلاق بدرجة حرارة الغرقة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

- العسل الخام يحتوى على حبوب اللقاح، قد يتبلور بشكل أسرع من بقية الأنواع.

- هناك احتمالية لتبلور العسل أثناء التخزين وذلك ليس مؤشرا على فساده وضرره.

- تجنب تعريض العسل إلى درجات حرارة عالية أو تسخينه في المايكروويف.

- الحرارة المنخفضة أثناء تخزين العسل قد تساهم في تبلوره.

- تجنب تحزين العسل في العبوات المعدنية حتى لا تتعرض للأكسدة.

- تجنب السماح للرطوبة الدخول إلى العبوة واستخدم معلقة جافة عند استخراج العسل.

- تبلور العسل أثناء التخزين ليس مؤشرًا على فساده، ويمكن إعادته لحالته السائلة بتسخينه بالتدريج، واتباع الطرق الصحيحة عند التخزين يحافظ على جودته لمدة أطول.

- يمكن إعادة العسل عند تبلوره إلى الحالة السائلة بالتسخين التدريجي في حمام ماء دافئ.

- تجنب تبريد العسل لمنع تصلبه وصعوبة سكبة عند الاستخدام.