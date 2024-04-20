مدبولي: تكامل بين الدولة والقطاع الخاص لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الأسبوع الماضي، شهد اجتماعا مهما مع كل غرف ومجالس التصدير، وكل القطاعات التصديرية في الأساس هي قطاعات صناعة.

أضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي في بورسعيد، أنه تحدث مع كل رجال الصناعة وكل مجالس التصدير، بأن يكون لدينا خطة لا تقل سنويا عن نسبة نمو 15% لكي نحقق المستهدف: «إذا كنا نصدر خلال العام الماضي بـ53 مليار دولار، فكيف نتجاوز في 2030 صادرات بـ145 مليارا، وهو شيء قابل للتنفيذ».

أكد «مدبولي»: «لا نتحدث عن شيء بعيد، لكن كل الفكرة تتمحور حول تكامل المنظومة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق الهدف».