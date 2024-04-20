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دراما المتحدة

«مدبولي»: ناقشت مع المجالس التصديرية إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات

كتب:

نرمين عفيفي
11:37 ص | السبت 20 أبريل 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّه ناقش مع المجالس التصديرية إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية لأنّ كل قطاع له خصوصيته، والحكومة غير قادرة على إعطاء دعم للصادرات بشكل مطلق أو عام.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي في بورسعيد، أنّ طلب من كل مجلس تصديري أنّ يحدد له الأسواق المستهدفة التي من الممكن أنّ يقدم لها حوافز أكبر، وخلال الأسبوعين المقبلين، سيجري إطلاق الخطة الخاصة بها.

وأكد «مدبولي»: «نرغب في تحديد الصناعات التي من الممكن أنّ نزيد فيها من المكون المحلي وتعميق التصنيع في مصر، وهو ما يحدث بالمتابعة على مدار اليوم والساعة».

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بقلم نرمين عفيفي